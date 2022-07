O Município de Ribeira de Pena está a promover no Posto de Turismo do Alto Tâmega (PTAT), a XXII edição da Feira do Linho de Ribeira de Pena, que decorrerá nos dias 5, 6 e 7 de agosto de 2022.

Até dia 31 de julho poderá visitar as instalações do PTAT, onde se encontram materiais promocionais do evento, informação sobre a atividade da tecelagem e a sua importância no desenvolvimento da região, bem como apreciar as peças em linho que se encontram em exposição.