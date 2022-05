Posto de Turismo do Alto Tâmega promove Sexta 13

No âmbito da SEXTA-FEIRA 13 que decorrerá já na próxima semana, em Montalegre, e que é a única sexta-feira 13 no calendário 2022, o Posto de Turismo do Alto Tâmega irá disponibilizar as suas instalações, entre os dias 7 e 13 de maio para a promoção deste grande evento que atrai milhares de visitantes ao território do Alto Tâmega.

Durante estes dias será feita uma promoção direta ao visitante com a apresentação do programa de atividades do evento, acompanhada por toda a envolvente que contará com uma decoração especial, bem como com a transmissão de imagens e vídeos nas TV’s relativos às edições anteriores da SEXTA-FEIRA 13.

Fica aqui o nosso convite para passar pelas instalações do Posto de Turismo do Alto Tâmega, sitas na Alameda do Tabolado – Chaves e receber toda a informação sobre a SEXTA 13 que será a única deste ano.