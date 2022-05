Posto de Turismo do Alto Tâmega promoveu Sexta 13 de Montalegre

No âmbito da SEXTA-FEIRA 13 que decorreu na semana passada, em Montalegre, e única sexta-feira 13 no calendário 2022, o Posto de Turismo do Alto Tâmega disponibilizou as suas instalações, entre os dias 7 e 13 de maio para a promoção deste grande evento que atrai milhares de visitantes ao território do Alto Tâmega.

Durante os dias promocionais foi feita uma apresentação do programa de atividades do evento diretamente ao visitante, acompanhada por toda a decoração especial, com figuras características da SEXTA 13, bem como pela transmissão de imagens e vídeos nas TV’s relativos às edições anteriores.

De notar a passagem de turistas, pelas instalações do Posto de Turismo do Alto Tâmega, oriundos de várias zonas do País e que se deslocaram, propositadamente, ao território para vivenciar todo o misticismo que envolve a SEXTA 13, em Montalegre, não deixando de tirar uma fotografia ao lado da réplica do emblemático Padre Fontes.

Quanto ao dia do evento, cujo retorno há muito se aguardava depois de todas as condicionantes impostas pela Covid-19, foi um sucesso. Montalegre acolheu mais de 50 mil pessoas para desfrutar deste espetáculo, num ano com a particular curiosidade de celebrar 20 anos.