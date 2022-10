Pova peça da Peripécia Teatro une o humor às questões ambientais

Mais recente criação da companhia inspira-se na obra Há um Cabelo na Minha Terra, de Gary Larson, e está pensada para toda a família

São seres pequenos, invertebrados e desprezados por muitos. As minhocas, com o seu corpo cilíndrico e alongado – e muito pouco apelativo à primeira vista –, desempenham um papel crucial na natureza, ainda que possa passar despercebido para muitos. Consciente desta questão e “livremente” inspirada pela obra Há um Cabelo na Minha Terra, de Gary Larson, a Peripécia Teatro criou HÚÚÚMUS!!!, um espetáculo sobre minhocas, “que começa uns centímetros abaixo do chão”. A mais recente criação da companhia estreia-se no dia 21 de outubro, no Centro Cultural e Recreativo de Benagouro (Vila Real).

O espetáculo vai transportar o público para a história de uma família de minhocas que, num jantar banal, é confrontada com um problema: há um cabelo no prato de terra do filho minhoca. Insatisfeito com o sucedido, o mais pequeno elemento da família queixa-se, demonstrando também o seu desagrado com a sua condição de vida: “miserável e rasteira”. Compadecidos, mas conscientes do seu valor para o funcionamento do ecossistema, os pais começam então a contar ao filho uma história que vai mudar a sua perceção sobre si mesmo. Essa mesma narrativa irá também demonstrar ao público que na natureza nem sempre tudo o que parece é, chamando à atenção para importantes questões de sustentabilidade ambiental.

Depois de O Ensaio dos Abutres – espetáculo estreado em 2020, que procurava desmistificar a imagem dos abutres enquanto espécie crucial para o equilíbrio do ecossistema –, com HÚÚÚMUS!!! a Peripécia Teatro volta a vincar o seu compromisso às questões ambientais, sublinhando novamente uma espécie animal pouco valorizada pela maior parte das pessoas. Num espetáculo orientado para o público mais pequeno, mas cujas mensagens são transversais a todas as gerações, a companhia faz uso do humor, assim como da manipulação de objetos.

A produção da Peripécia Teatro conta com José C. Garcia na criação, dramaturgia e direção e estreia-se no dia 21 de outubro, às 21h00, na Sala Peripécia, do Centro Cultural e Recreativo de Benagouro. Em palco, Sérgio Agostinho, Noélia Domínguez e Patrícia Ferreira compõem o elenco que dá vida a esta fábula, que pode ainda ser vista nos dias 22 e 23, às 17h00. O preço dos bilhetes é de 5 euros.

Após as três primeiras récitas no Centro Cultural e Recreativo de Benagouro, HÚÚÚMUS!!! parte para uma digressão que chegará a vários pontos do país. Ainda no mês de outubro, no dia 26, o espetáculo pode ser visto no Teatro Municipal de Bragança, às 15h00 e 21h00. Em novembro, a criação da Peripécia vai ser apresentada no auditório A Moagem (Fundão), no dia 12, seguindo depois para Oliveira de Azeméis, para uma récita no dia 26, no Festola, URATE. No mês de dezembro, o espetáculo regressa a Vila Real para três récitas no Teatro Municipal – dias 2 (às 10h00 e 14h30) e 3 (16h00) –, seguindo-se, finalmente, uma apresentação em Tondela, no ACERT (Associação Cultural e Recreativa de Tondela), no dia 10, às 11h00.