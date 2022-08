Praça do Município de Boticas com nova estátua em formato de favo de mel

Foi recentemente colocada no jardim lateral da entrada da Câmara Municipal de Boticas uma estátua designada de “Favo de Mel”, da autoria do escultor Xico Lucena.

A obra de arte em formato de favo de mel, esculpida em granito, expõe dez abelhas que representam as freguesias do Concelho, inseto que simbolicamente retrata o Município de Boticas, estando, inclusive, em destaque no Brasão do Concelho.

Na base da estátua foi também colocada a palavra “Boticas” em metal, sendo que a letra “O” contém mais uma vez a abelha, simbolizando a perseverança, cooperação, a lealdade e o carater laborioso do povo botiquense.