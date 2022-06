Práticas cinegéticas na Região Demarcada em exposição no Museu do Douro

Está patente no Museu do Douro a exposição «Práticas Cinegéticas no Douro», que retrata a atividade da caça em todo o território da região demarcada, dando relevo a passagens de escritores durienses, dos quais se destaca o mesão-friense, Domingos Monteiro, exímio caçador, admirador e conhecedor profundo da natureza. A este propósito, a mostra faz referência a um excerto da obra «O Primeiro Crime de Simão Bolandas». A exposição faz também alusão à Memória Paroquial da freguesia de Vila Marim e ainda, à montaria ao javali, no concelho de Mesão Frio.

O projeto «Práticas Cinegéticas no Douro», que está patente na sala de exposições temporárias até dia 11 de setembro, estabelece uma relação entre práticas cinegéticas desde a pré-história, recursos naturais, gastronomia, processos de caça e espécies cinegéticas, numa perspetiva de conservação da biodiversidade e das memórias associadas à caça na região, perpetuando o vínculo que o homem estabeleceu com o território.

Não deixe de visitar esta exposição no Museu do Douro. Fique a conhecer mais acerca da região, particularmente Mesão Frio, a evolução das técnicas de caça, as presas escolhidas e a existência de espécies animais que, entretanto, desapareceram.