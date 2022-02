Prémio do Concurso de Fotografia “Aproveitar +” entregue em Vila Real

No âmbito do Concurso de Fotografia “Aproveitar+” promovido pela Água do Norte, procedeu-se à entrega do prémio correspondente à categoria do 1º Ciclo do Ensino Básico, numa pequena cerimónia que decorreu dia 11 de fevereiro, no Centro Escolar Abade de Mouçós, no Município de Vila Real, que contou com a presença do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, responsável pelas áreas do Ambiente e da Educação, do Presidente da Junta da União das Freguesias de Mouçós e Lamares assim como de dois membros do Conselho de Administração da Águas do Norte.

A fotografia com o título “A Água é Vida”, elemento agregador de gerações, submetida pela turma A4 do 3.º ano do Centro Escolar Abade de Mouçós, foi a vencedora da categoria mencionada, tendo o respetivo prémio sido recebido por todos os elementos da turma e os professores responsáveis.

Estas ações promovidas pela Águas do Norte têm como objetivo reforçar o alerta para a necessidade de criar princípios comuns à sociedade, para a proteção e preservação do meio ambiente humano, em particular a água, em prol das gerações presentes e futuras, é imperioso que TODOS, cidadãos, comunidades, empresas e instituições, aceitem as responsabilidades que possuem e que todos participem equitativamente neste desafio coletivo.