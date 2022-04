Presidente da Câmara de Boticas participou na Semana da Leitura

Decorre entre os dias 26 e 29 de abril, em simultâneo nas vilas de Boticas e Montalegre, a Semana da Leitura 2022, iniciativa anual direcionada para as crianças do Ensino Pré-Escolar e alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos de estudos.

O Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, participou esta quarta-feira, dia 27 de abril, na designada “Hora do Conto”, através da leitura do livro “O Beijo da palavrinha”, da autoria de Mia Couto, aos alunos da turma 3ºA/4º A.

As crianças assistiram atentamente ao momento literário e aproveitaram a ocasião para agradecerem a disponibilidade do autarca, oferecendo-lhe um certificado de participação na Semana da Leitura 2022.

De referir que a Semana da Leitura é uma ação organizada pela Rede Interconcelhia de Bibliotecas do Barroso, onde se incluem as bibliotecas municipais de Boticas e Montalegre e as bibliotecas escolares do Agrupamento Gomes Monteiro (Boticas) e do Agrupamento Dr. Bento da Cruz (Montalegre), tendo como premissa incutir nos mais jovens o gosto pelos livros e o desenvolvimento de hábitos de leitura.

GC CM de Boticas