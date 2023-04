Presidente da Câmara de Boticas presidiu reunião do Conselho Municipal de Educação

Realizou-se na passada quarta-feira, dia 5 de abril, no edifício dos Paços do Concelho, uma reunião do Conselho Municipal de Educação de Boticas (CMEB), onde foram analisados vários assuntos de índole escolar.

O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, presidiu o encontro que teve início com a análise e alterações que ocorreram no ano letivo 2022/2023, nomeadamente no que concerne aos horários e ao funcionamento das salas de aula.

Além disso, foram apresentados os apoios concedidos pelo Município de Boticas às crianças do Ensino Pré-Escolar e aos alunos do Ensino Básico (1º, 2º e 3º ciclos).

Foi também ponto de análise a descentralização de competências na área da Educação assumida pela Câmara Municipal, em que se destacou a boa colaboração e articulação entre a Autarquia e o Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro.

A sessão de trabalhos regeu-se ainda pela análise ao Plano de Atividades do Agrupamento Escolar e pela discussão e aprovação, por unanimidade, do Plano Municipal de Educação para o ano letivo 2022/2023, que prevê a realização de ações em dez áreas temáticas.

O encontro contou também com a presença da Vereadora da Educação, Isabel Torres, e de representantes das várias entidades que constituem o CMEB.

GC CM