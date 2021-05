Presidente da Câmara de Boticas recebeu delegado regional da Associação Juntos pelo Mundo Rural

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, recebeu, no passado dia 4 de maio, o delegado regional da Juntos pelo Mundo Rural – Associação Ibérica de Defesa da Caça, Pesca, Tradições e do Mundo Rural, Gil Pereira, que se fez acompanhar por Hermínio Fernandes.

A reunião permitiu ao autarca auscultar as orientações gerais, os objetivos e pretensões do movimento cívico, que se fundamenta na defesa e proteção das atividades rurais, nomeadamente a caça, a pesca, as tradições e outras ações ligadas ao mundo rural.

No seguimento do encontro, Fernando Queiroga reuniu com os responsáveis pelas Juntas de Freguesia, sensibilizando-os para a possibilidade de os proprietários de canídeos de caça serem alvo da isenção das licenças referentes ao ano de 2021, por forma a não serem prejudicados pelo impacto que a atual conjuntura pandémica teve neste setor, contribuindo ainda para o desenvolvimento da atividade cinegética no Concelho.

Neste sentido, os interessados devem proceder ao pedido de isenção das respetivas licenças junto da Junta de Freguesia da sua área de residência.

O autarca aproveitou a oportunidade para solicitar aos Presidentes de Junta que sensibilizem as populações para o não abandono de animais de companhia, uma vez que o Canil Municipal de Boticas está praticamente lotado e sem capacidade para albergar mais cães e gatos.