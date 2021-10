Presidente da Câmara de Boticas recebeu Diretora da Segurança Social de Vila Real

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, recebeu no passado dia 21 de outubro, no edifício dos Paços do Concelho, a nova Diretora do Centro Distrital de Vila Real da Segurança Social, Eugénia Almeida.

A reunião permitiu à Diretora da Segurança Social apresentar os seus cumprimentos ao autarca e, simultaneamente, fazer um ponto de situação acerca do processo de transferência de competências da área da Ação Social, domínio que a autarquia botiquense aceitou e que passará a ser da sua jurisdição no início do próximo ano.