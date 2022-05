Presidente da Câmara de Boticas recebeu novo Comandante da GNR de Chaves

O Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, recebeu na passada quarta-feira, dia 11 de maio, no edifício dos Paços do Concelho, o novo Comandante do Destacamento Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Chaves, Capitão Orlando Rego, que assumiu recentemente funções.

O novo Comandante fez-se acompanhar pelo seu Adjunto, Tenente Miguel Teixeira, e pelo Comandante do Posto Territorial da GNR de Boticas, Sargento Armindo Serra, aproveitando o encontro para salientar a disponibilidade do Destacamento Territorial da GNR de Chaves, do qual faz parte o Posto da GNR de Boticas, em continuar a colaborar com a Autarquia no que concerne à operacionalização dos níveis de segurança no Concelho.

Por sua vez, Fernando Queiroga deu as boas-vindas ao Capitão Orlando Rego, desejando-lhe o maior sucesso no desempenho das suas funções à frente do Destacamento Territorial da GNR de Chaves, salientando que o Município de Boticas está disponível para continuar a manter as boas relações existentes entre as duas instituições.