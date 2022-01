Presidente da Câmara de Boticas recebeu novo comandante do RI 19

O Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, recebeu esta quarta-feira, dia 5 de janeiro, no edifício dos Paços do Concelho, o novo comandante do Regimento de Infantaria Nº19 (RI 19), o Coronel de Infantaria Nélson Couto Gomes.

O novo comandante apresentou os melhores cumprimentos ao autarca e demonstrou a disponibilidade do RI 19 para dar seguimento às relações de proximidade e colaboração que existem entre as duas instituições.

Por sua vez, Fernando Queiroga desejou ao Coronel os maiores sucessos profissionais no desempenho das suas funções e reiterou o desejo de que seja mantida a boa ligação institucional entre o Município de Boticas e o RI19.

O autarca aproveitou ainda a oportunidade para enaltecer o papel ativo que o RI 19 tem tido ao longo dos anos junto das populações, em particular do Concelho de Boticas.

