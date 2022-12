Presidente da Câmara de Boticas reuniu com Coordenadora da eBUPI 

O Presidente do Município de Boticas, Fernando Queiroga, esteve reunido no passado dia 29 de novembro, com a Coordenadora da Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificado (eBUPi), Carla Mendonça.

A reunião, que decorreu em formato online e que contou também com a presença do Vice-presidente, Guilherme Pires, de responsáveis e técnicos do BUPI de Boticas e ainda de representantes do Instituto dos Registos e Notariado (IRN) de Boticas, permitiu fazer um ponto da situação e esclarecer algumas dúvidas que têm vindo a surgir por parte dos promotores.

Recorde-se que a criação do BUPi de Boticas surgiu no âmbito da candidatura “Boticas Território com Identidade”- NORTE-09-5762-FSE-000034, aprovada através do aviso NORTE-62-2020-23 – Capacitação dos Serviços da Administração Pública para a Implementação do Sistema de Informação Cadastral Simplificada, com um investimento total elegível de 246.457,04€ e uma comparticipação do Fundo Social Europeu de 209.488,48€, correspondente a uma taxa de cofinanciamento de 85% do custo total elegível da operação.

Através deste financiamento, o Município de Boticas implementou um novo serviço que permite aos proprietários de prédios rústicos ou mistos identificar e registar as suas propriedades de forma simples e gratuita, sendo a identificação dos mesmos feita através de georreferenciação simplificada.

GC CM