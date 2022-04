Presidente da Câmara de Boticas reuniu com FENPROF no âmbito da ANMP

O Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) reuniu na passada quarta-feira, dia 30 de março, com o Secretário-Geral da Federação Nacional dos Professores (FENPROF), Mário Nogueira.

O encontro, no qual participou o Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, enquanto vogal do Conselho Diretivo da ANMP, permitiu auscultar os argumentos de Mário Nogueira sobre a transferência de competências para os municípios na área da Educação.

O autarca aproveitou a oportunidade para fazer um ponto da situação relativamente à forma como está a decorrer a transferência de competências no setor da Educação, no caso concreto do Município de Boticas.

Fernando Queiroga referiu que “a transferência de competências nesta área está a correr bem, percebendo-se que há especificidades diferentes em todo o território. Nesse sentido, cabe a cada município e Agrupamento Escolar agilizar as situações de modo a que as condições de ensino sejam as melhores, sabendo-se de antemão que a gestão de proximidade realizada pelas autarquias acarreta mais sucesso do que estando apenas na dependência do Estado”.

