Presidente da Câmara de Boticas reuniu com responsáveis dos CTT

Na sequência das preocupações manifestadas relativamente aos sucessivos atrasos na distribuição de correio em algumas localidades do Concelho, o que tem originado um grande número de reclamações e manifestações de desagrado por parte das populações, uma vez que a correspondência é entregue com vários dias de atraso, o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, reuniu hoje com responsáveis dos CTT, dando-lhes não só a conhecer as diferentes situações que se têm registado e os impactos extremamente negativos para os munícipes que não conseguem ter acesso à sua correspondência atempadamente, mas também procurando soluções que possibilitem ultrapassar esta situação, porque “a população do Concelho de Boticas não pode ser prejudicada desta forma”.

O Presidente da Câmara espera que esta situação seja rapidamente corrigida, devolvendo à população do concelho o “direito legítimo a um serviço essencial que é a entrega de correspondência a tempo e horas”.