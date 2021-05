Presidente da Câmara de Boticas reuniu no Ministério da Administração Interna

O Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, juntamente com o Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e Presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, e a Presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, reuniram na passada sexta-feira, dia 21 de maio, no Ministério da Administração Interna, em Lisboa, com a Secretária de Estado da Administração Interna, para tratar de assuntos d o DECIR 2021 e em particular dos Centros de Meios Aéreos (CMA). A este propósito, o Presidente da Câmara de Boticas lembra que a nova legislação que regulamenta os CMA era, na sua primeira versão, bastante penalizadora para as autarquias, já que onerava os Municípios com os custos inerentes aos mesmos. Contudo, na última versão da proposta essa situação foi corrigida e as despesas passam a ser suportadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Há, no entanto, segundo Fernando Queiroga, “algumas preocupações a ter em conta, nomeadamente a disposição dos meios aéreos no Distrito de Vila Real e a sua movimentação para Bragança, que deixa parte dos Concelhos de Chaves e de Valpaços com a disponibilidade de apenas um meio aéreo sedeado em Vidago”.

A Secretária de Estado da Administração Interna mostrou-se sensível às observações do Presidente da Câmara de Boticas, mostrando-se disponível para, em tempo útil, alterar as situações consideradas mais urgentes, garantindo que o DECIR 2021 tenha os meios e os recursos ajustados às necessidades do nosso território, podendo fazer face, com prontidão e eficácia, às ocorrências que aqui se venham a registar.