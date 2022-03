Presidente da Câmara de Mesão Frio visitou freguesias do concelho

Esta semana, o presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Paulo Silva, visitou as freguesias de Vila Marim e Cidadelhe, fazendo-se acompanhar pelos respetivos Presidentes das Juntas de Freguesia, Vítor Fonseca e Francisco Moreira, pelo responsável da Equipa de Intervenção Permanente (EIP) dos Bombeiros Voluntários de Mesão Frio, Fernando Pinto, pelo Técnico Superior da Câmara Municipal, Manuel Saraiva e pelo Vereador, com o Pelouro de cooperação com as Juntas de Freguesia, Fernando Correia.

Numa fase em que o novo Executivo Municipal está a implementar estratégias que visem uma maior sinergia com as Juntas de Freguesia e um contacto mais próximo da população, Paulo Silva tem vindo a realizar um périplo por todas as freguesias do concelho, no sentido de aferir as principais necessidades e investimentos prioritários.