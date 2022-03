Presidente da Câmara Distrital de Lembá recebido em Santa Marta de Penaguião

O Município de Santa Marta de Penaguião recebeu no dia de ontem e hoje (15 e 16 de março) o Presidente da Câmara Distrital de Lembá (São Tomé e Príncipe), no âmbito do protocolo de geminação existente entre as duas vilas.

A visita prendeu-se com o propósito de auscultar os problemas que atualmente assolam a vila de Lembá, nomeadamente os resultantes das inundações do passado mês de dezembro de 2021, que originaram a escassez de água potável e a destruição de inúmeras habitações.

O Presidente da Câmara Distrital de Lembá, Dr. Albertino Barros, reuniu com o executivo municipal que não ficou indiferente à realidade de Lembá, tendo ficado em aberto várias formas de cooperação entre as duas vilas.

O Presidente de Lembá teve ainda a oportunidade de visitar as obras da requalificação das piscinas municipais, ficando o momento registado numa placa comemorativa afixada no hall de entrada das instalações municipais.

No final da visita oficial, o Presidente do Município, Luís Machado, afirmou que “o executivo municipal irá continuar atento à realidade da vida da população de Lembá e colaborar sempre que lhe possível”.