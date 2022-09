Presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto está recuperar

Município de Mondim de Basto informou, esta manhã, que o Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, na sequência da paragem cardiorrespiratória que sofreu no passado dia 10 de setembro, recuperou, ao final do dia de ontem, da situação clínica de coma induzido, em que se encontrava.

Mantém-se ainda internado na Unidade Serviços de Medicina Intensiva do Centro Hospitalar de S. João, no Porto, agora consciente e em convalescença. A evolução da situação clínica é favorável esperando-se uma recuperação plena, com transferência em breve, para a Unidade de Cardiologia do mesmo Centro Hospitalar.

O Município de Mondim de Basto agradeceu, ainda, todo o apoio e solidariedade manifestada para com o Presidente e Família, endereçando votos da sua rápida recuperação.

GC