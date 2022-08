Presidente da Câmara de Boticas visitou acampamento anti-mineração em Covas do Barroso

Covas do Barroso recebeu, entre os dias 12 e 15 de agosto, o Acampamento em Defesa de Covas do Barroso, iniciativa que se repete pelo segundo ano consecutivo e que reuniu representantes de várias organizações e movimentos anti-mineração.

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, participou na passada segunda-feira, dia 15, juntamente com responsáveis da Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso (UDCB), no Encontro Nacional entre Movimentos Contra o Extrativismo.

Além de palestras, conversas e workshops sobre a temática da mineração e da escassez de água em Portugal, os intervenientes assistiram à projeção de filmes, peças de teatro e concertos, participando ainda numa ação simbólica de protesto contra a Mina do Barroso, em Boticas.

GC CM Boticas