Presidente da CCDR-N reuniu com a CIM Alto Tâmega

O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), António Cunha, reuniu no passado dia 10 de maio com a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT) e os presidentes dos seis municípios, na Casa do Vinho, em Valpaços.

O encontro faz parte de um conjunto de reuniões de trabalho que a presidência da CCDR-N agendou, para auscultar os presidentes dos municípios das oito entidades intermunicipais do Norte, para debater o Programa Regional do Norte 2021-27 (NORTE 2030).

Marcou presença na reunião a Presidência da CCDR-N representada pelo seu órgão máximo, António Cunha, acompanhado pelos Vice-presidentes, Beraldino Pinto e Célia Ramos, bem como pelos Vogais, Júlio Pereira e Humberto Cerqueira. Também presente esteve o Primeiro Secretário Executivo da CIMAT, Ramiro Gonçalves e os Presidentes de Câmara dos seis Municípios do Alto Tâmega.