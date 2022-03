Presidente da FPF entregou certificados de formação a 24 clubes da AFVR

A Associação de Futebol de Vila Real (AFVR) promoveu, na passada sexta-feira, a cerimónia de Entrega de Placas e Diplomas de Certificação a 24 Entidades Formadoras, referente à época 2020/2021, que contou com a presença de Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Ao todo foram certificadas 24 das 28 entidades que se propuseram ao processo, naquele que António José Marques, presidente da AFVR, classifica como o “projeto mais estruturante do futebol português realizado até ao dia de hoje”. “Temos vindo a crescer, naquilo que é o próprio processo, com algumas dificuldades. Mas com a ajuda de todos, os nossos clubes têm conseguido atingir a certificação pretendida”, declarou o responsável da AFVR, advertindo que “os clubes que forem mais organizados e mais competentes terão mais sucesso no futuro”.

A AFVR informou, à margem do evento, que tem, habitualmente, entre 47 a 48 clubes filiados. Desde que esta direção tomou posse, há cerca de sete anos, o número de praticantes tem vindo a subir, apesar de ter sofrido um revês durante a pandemia. “Desde que tomamos posse que registamos um aumento de 100 atletas a competir na AFVR, todos os anos. Neste momento temos 3300, mas, se não fosse a pandemia, tenho a certeza de que teríamos chegado aos 4000”, referiu.

Fernando Gomes, presidente da FPF, enalteceu, precisamente, o trabalho da AFVR na captação, não só de atletas, como também de clubes a competir. “Não há dúvidas que esta direção tem contribuído, nos últimos anos, para uma maior dinamização da modalidade”, sublinhou o dirigente, que elogiou o esforço da associação, “num ano extremamente difícil, marcado pela pandemia, em certificar um total de 24 entidades formadoras”. “O objetivo é que todos os clubes tenham a certificação”, disse.

Fernando Gomes destacou, por fim, o apoio das autarquias, determinante no crescimento da modalidade, em termos de inscrições de clubes, disponibilidade dos recintos desportivos e na deslocação ou transporte de atletas.

Filipe Ribeiro