Presidente da FPF reuniu em Vila Real para a criação de Academia Distrital de Futebol

No passado dia 9 de setembro, decorreu na Câmara Municipal de Vila Real uma reunião entre o Município, a Associação de Futebol de Vila Real e a Federação Portuguesa de Futebol, que esteve representada pelo seu presidente, Fernando Gomes, com vista à criação de uma Academia de Futebol neste concelho. Neste momento as três instituições discutem já o memorando de entendimento, que permitirá a criação dessa infraestrutura.

A Academia de Futebol ficará instalada no Monte da Forca, e poderá implicar a construção de novas infraestruturas desportivas, bem como a reabilitação das existentes. Esta academia terá o seu especial enfoque na formação desportiva ao nível do futebol para todo o distrito, mas servirá também para receber estágios das várias seleções nacionais deste desporto.

A Federação Portuguesa de Futebol, através do seu documento estratégico “Futebol 2030”, tem como objetivo o aumento do número de praticantes. A criação desta academia, em parceria com a Associação Regional de Futebol de Vila Real e a Autarquia, ao abrigo do programa “Uma Associação, Uma Academia”, visa, precisamente, atingir esse objetivo.