Presidente e Murça participou nas comemorações dos 104 anos da Batalha de La Lys

O Presidente da Câmara Municipal de Murça, Mário Artur Lopes, participou no passado fim-de-semana, dias 2 e 3 de abril, nas cerimónias evocativas do 104.º aniversário da Batalha de La Lys, em Richebourg e em La Couture, França.

A cerimónia reuniu portugueses e franceses num ato revestido de grande simbolismo, com o objetivo de prestar a justa homenagem a todos quantos participaram na 1.ª Guerra Mundial e, em particular, aos militares do Corpo Expedicionário Português (CEP) que deram a sua vida fora de fronteiras, combatendo em França ao lado dos aliados durante o conflito.



O programa teve início com os entoar dos hinos dos dois países, seguindo-se a intervenção do maire de Richebourg e do presidente da Liga dos Combatentes, Tenente-General Chito Rodrigues. A evocação religiosa esteve a cargo do Bispo das Forças Armadas, D. Rui Valério.



Para além de Mário Artur Lopes, presidente da Câmara Municipal de Murça, da representação murcense fez parte Eduardo Milhões, um dos netos do Soldado Milhões, o soldado raso mais condecorado de sempre, e que participou na I Guerra Mundial. “Sinto um grande orgulho em estar aqui a representar a minha família, sendo neto de Aníbal Augusto Milhais, o Soldado Milhões, que esteve neste preciso sítio durante a Guerra, em condições extremamente difíceis e que partilhou com todos aqueles que, como ele, vieram para estas terras defender os ideais da paz, da liberdade, da democracia”.



O Embaixador de Portugal em França, Jorge Torres Pereira, presidiu às comemorações dos 104 anos da Batalha de La Lys, onde estiveram também presentes o Cônsul-Geral de Portugal em Paris, Carlos Oliveira, a Coordenadora do Ensino Português em França, Adelaide Cristóvão, os Cônsules Honorários de Portugal em Lille, Bruno Cavaco, e em Gand, Bruno Joos de Ter Beerst, o historiador Georges Viaud, o escritor Manuel do Nascimento, assim como várias personalidades francesas e representantes associativos. Marcaram ainda presença uma delegação de militares das Forças Armadas Portuguesas junto da NATO e da União Europeia na Bélgica, assim como jovens das Academias Militares.



Este ano, o Cemitério Militar Português apresentou cara nova, depois de obras de manutenção. Foi feita uma rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, foi colocada uma caixa com o livro que contém a lista dos soldados sepultados no cemitério, foram colocadas duas novas lápides em substituição de lápides partidas pelas raízes de uma árvore, foi colocada uma nova placa de orientação e informação na entrada do cemitério e sobretudo foi renovada toda a área relvada. Também o Talhão Português no Cemitério de Boulogne sofreu intervenção.



A segunda parte destas cerimónias decorreram junto ao Monumento de homenagem ao soldado português, em La Couture, onde Mário Artur Lopes, depois de ter depositado uma coroa de flores, manifestou a sua vontade em nome do Município de Murça, de retomar as relações de amizade com esta localidade francesa.



Foi ainda exibido, na Igreja de Richebourg, e pela primeira vez em França, o filme “Soldado Milhões” (2018) de Gonçalo Galvão Teles e Jorge Paixão da Costa.

