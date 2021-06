“Press Trip” passou por Murça para explorar astroturismo

Um grupo de cerca de duas dezenas de jornalistas, fotógrafos e bloggers, portugueses e espanhóis, deslocou-se a Murça no passado fim de semana, para conhecer e promover os recursos turísticos locais.

Esta iniciativa, organizada pelo Município de Murça e pelo PNRVT – Parque Natural Regional do Vale do Tua, visou dar a conhecer um produto em particular, o Astroturismo.

Este é um produto diferenciador que mereceu particular interesse nesta “press trip”, pois trata-se de um segmento do mercado turístico com elevado potencial. O Astroturismo está a ser trabalhado em colaboração com os responsáveis do Parque Natural Regional do Vale do Tua, e, terá no Castro de Palheiros, um espaço arqueológico e natural muito singular, o seu ponto central de operação, acolhimento e observação, no Território de Foz Tua.

O Município de Murça, aproveitou, uma vez mais, a presença de jornalistas e “influencers”, para associar outros produtos como o touring cultural e paisagístico, e a gastronomia e vinhos.

A comitiva teve a oportunidade ter uma experiência única, entre “pipas e balceiros de vinho”, de provar os melhores azeites, espumantes e doçaria conventual de Murça, produtos com identidade muito própria e altamente distintos.

No espaço “Portas de Entrada de Murça”, espaço de acolhimento e informação turística, o Astrofotógrafo Miguel Claro, deixou totalmente impressionados os participantes nesta “press trip”, com a apresentação de um conjunto de fotografias focadas na observação do céu e das estrelas. Estas fantásticas panorâmicas da galáxia, o espetáculo de luz e cor, não deixou ninguém indiferente.

Da parte dos jornalistas ficou registado o claro compromisso de regressar e experienciar esta oferta.

O Astroturismo baseia-se na escolha de um destino, em que a principal motivação é a observação do cosmos e das estrelas, conseguindo afirmar-se como uma das melhores atividades a explorar em Portugal.

Cada vez mais procurado em territórios que apresentam boas condições de visibilidade, Murça coloca-se nos futuros destinos de eleição.