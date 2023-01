Primeira ação do Douro – Cidade Europeia do Vinho arranca em Carrazeda de Ansiães

O I Encontro Intermunicipal de “Cantadores de Janeiras” está marcado para o dia 29 de janeiro, no Largo da Feira, em Carrazeda de Ansiães, pelas 14h30.

Este evento será a primeira ação do Douro, Cidade Europeia do Vinho 2023, que cumprirá a “bonita e secular tradição”, estando confirmadas as presenças de grupos de cantadores de Janeiras dos 19 Municípios que integram a Comunidade Intermunicipal do Douro. Neste certame cada grupo cantará uma música, animada por instrumentos musicais típicos do folclore português. A CIMDOURO terá um Stand à disposição do público para degustação dos vinhos do Douro.

No total, serão mais de 60 eventos que percorrerão todos os municípios da CIMDOURO, ao longo de 2023. A presença dos vinhos do Douro será uma constante, pois pretende-se que a região surja envolvida nesta celebração extra, como Cidade Europeia do vinho. Os 19 municípios estão a mostrar a força da região, uniformizando a imagem e comunicação e desenvolvendo uma APP com agenda de eventos calendarizados de janeiro a dezembro. Outra das iniciativas será a presença no Aeroporto Francisco Sá Carneiro para atrair Turistas para a região e, ainda, a participação em certames internacionais, junto do Parlamento Europeu e das comunidades portuguesas.

GC CIMDOURO