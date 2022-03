Primeira edição do festival de música “Magos da Guitarra” no Espaço Miguel Torga

Decorreu, ontem, no Espaço Miguel Torga, o espetáculo musical inserido no festival “Magos da Guitarra”, com o artista David Silva, guitarrista de flamenco, acompanhado de um flautista e um contrabaixo, intitulados de “Guitar Trio”.

Programado para promover culturalmente o território de Trás-os-Montes e Alto Douro, o festival “Magos da Guitarra” traz à região guitarristas que se destacam em áreas musicais diversificadas como fingerstyle, blues, jazz e flamenco.

Do programa, faz parte a realização de oito concertos, distribuídos por vários municípios da região, sendo que, o próximo espetáculo que passará pelo Espaço Miguel Torga, terá a participação de Sönke Meinen, vindo da Alemanha, onde a sua reputação internacional se deve à técnica fingerstyle, no dia 25 de março de 2022.

O festival conta com o apoio do Município de Sabrosa, sendo o responsável pela programadora cultural “De Mi Para Si”, Rui Fernandes.