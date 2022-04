Processo de selagem do Aterro Sanitário de Vila Real antecipado para 2022

A execução da selagem definitiva da Célula 1 do Aterro Sanitário de Vila Real, cuja realização estava inicialmente prevista para 2024, foi antecipada para o ano 2022, em resultado das várias diligências e pressão do Município de Vila Real junto da empresa Resinorte.

Esta intervenção, há muito desejada e ansiada pela população e pelas juntas de freguesia de Andrães e Folhadela, permitirá melhorar a qualidade ambiental daquele local, assim como, das áreas circundantes, que ao longo dos anos sofreram com a proximidade a esta unidade de tratamento e valorização de resíduos.

Assim, embora consciente de que se trata de um processo moroso, o Município de Vila Real congratula-se com a decisão do Conselho de Administração da Resinorte de iniciar o processo de encerramento do aterro já no corrente ano, encetando para o efeito uma consulta ao mercado para obtenção de proposta de execução. Recorde-se que, ao longo dos anos, foram muitas as reclamações que chegaram às juntas de freguesia de Andrães e Folhadela, nomeadamente no que se refere à contaminação das linhas de água e odores intensos provenientes da atividade de deposição de resíduos no aterro, que em muito perturbaram o normal desenvolvimento quotidiano da vida das populações envolventes ao aterro (Mosteirô, Andrães, Portela, Zona Industrial de Constantim).