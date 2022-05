Produtora “Fado Filmes” está a realizar gravações no concelho de Boticas

A produtora de cinema e audiovisuais “Fado Filmes” está a realizar gravações para a série televisiva “Histórias da Montanha”, no Concelho de Boticas.

A primeira localidade a receber a rodagem da série de quatro episódios da RTP, adaptada dos contos de Miguel Torga e realizada por Luís Galvão Teles, foi Gestosa, na Freguesia de Dornelas.

As gravações, que contam com a participação de figurantes locais, arrancaram na passada segunda-feira (dia 16 de maio) e prolongam-se até ao final do mês, com filmagens na Capela de São Salvador do Mundo, em Viveiro, na Casa Museu Quinta do Cruzeiro, em Covas do Barroso, e ainda na aldeia de Vilarinho Seco.

Esta é mais uma excelente oportunidade de divulgação do Concelho de Boticas e de dinamização da economia local.