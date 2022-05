Produtores de Fumeiro da Terra Fria Barrosã trabalham para que mais produtores avancem com a certificação

O passo foi dado para a Feira do Fumeiro, quando os primeiros produtores venderam produtos certificados, o que já não acontecia há muito anos. Este foi um passo importante da Associação dos Produtores de Fumeiro da Terra Fria Barrosã (APFTFB), mas, o objetivo é, em estreita colaboração com o Município de Montalegre, continuar a trabalhar para que mais produtores avancem para esta certificação IGP. Assim, já na próxima segunda-feira, 16 de maio, às 10h00, no Pavilhão Multiusos de Montalegre, há uma sessão de capacitação dedicada aos produtores e o tema central é o processo de certificação Barroso – Montalegre IGP.

“Certificar é garantir uma chancela de qualidade que salvaguarda todo o processo: a origem da matéria-prima, os ingredientes e condimentos que são utilizados e o saber fazer tão característico da região de Barroso”, defende a APFTFB que, no âmbito do projeto “Fumeiro e Presunto de Montalegre – Qualificar, Diferenciar e Posicionar”, incentivou a certificação da alheira, chouriça de carne, chouriço de abóbora, salpicão e sangueira Barroso – Montalegre IGP.

O objetivo é captar cada vez mais produtores e, para isso, a APFTFB está a promover uma sessão de capacitação sobre a temática. “Pretende-se demonstrar qual a importância da certificação. Este selo de qualidade vem acrescentar valor ao produto e só juntos podemos proteger este nosso património. Por outro lado, queremos dar a conhecer como é que se avança com todo o processo. Não é nenhum bicho de sete cabeças e nós estamos cá para ajudar”, remata a coletividade.

A ação da próxima segunda-feira, contará com a presença do Presidente da Câmara de Montalegre, Orlando Alves e Boaventura Moura, Presidente da Direção da APFTFB na sessão de abertura. Segue-se a comunicação de Francisco Bernardes da DRAPN subordinada ao tema “Importância da certificação IGP na proteção e valorização dos produtos do Barroso- Montalegre”. A ação contará, ainda, com os testemunhos dos produtores de Montalegre com produtos certificados.