Produtores de Murça marcaram presença na Feira Nacional de Agricultura em Santarém

A Câmara Municipal de Murça, acompanhada dos produtores locais de vinhos, azeites, frutos secos e mel, participou na 58ª Feira Nacional de Agricultura (FNA), que decorreu de 4 de junho até ao passado dia 12, no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém.

Este certame, que regressou este ano após as interrupções derivadas da pandemia, centrou-se na temática “Inovação e Tecnologia”, envolvendo centenas de entidades, privadas e públicas, ligadas ao setor primário nacional, constituindo, portanto, uma enorme oportunidade para as empresas que nele centram a sua atividade.

Com isto em vista, o Município de Murça, organizou a presença neste evento, com o suporte logístico e um stand, no qual os cerca de 600 visitantes diários tiveram a oportunidade de provar azeite, vinho, mel e frutos secos do território e, ainda, conhecer todo o património turístico e eventos do Município, como por exemplo, a edição de 2022 da “Feira Franca – Porca de Murça”. Para além disso, as empresas do Concelho tiveram, desta forma, a possibilidade de divulgar a sua atividade e de realizar networking com outras entidades nacionais e internacionais, obtendo maior visibilidade, criando redes de contactos e divulgando a marca “Murça”, criando mais e melhores oportunidades para o setor local.

Este tipo de atividade resulta das várias iniciativas que têm sido levadas a cabo pelo Executivo Camarário no âmbito da aproximação aos empresários e produtores locais, como por exemplo, o Fórum da Economia Local, e através das quais se pretende proporcionar às organizações privadas do Concelho uma maior visibilidade, neste caso, com a criação de condições para a participação em eventos nacionais e internacionais.