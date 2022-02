Produtores locais voltam a reunir-se para promover os Sabores de Chaves

São 48 o total de expositores que marcam presença na mostra gastronómica Sabores de Chaves, nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, um certame de venda de produtos genuínos, que nos distinguem, como o famoso fumeiro, o conceituado presunto, o folar e os pastéis de Chaves, entre muitas outras iguarias de elevada qualidade.

O regresso ao formato presencial assinala a 17ª edição do certame, que contempla um rigoroso Plano de Contingência: o uso obrigatório de máscara; a definição de circuitos de circulação; bem como o acesso ao evento a visitantes portadores certificado digital covid ou de teste negativo; assim como a instalação de um posto de testagem no recinto, que permitirá a realização imediata de testes covid.

“Estamos com muita vontade de cheirar, ver, sentir, degustar os nossos produtos tradicionais”, salientou o Presidente da Câmara, aquando da apresentação do evento, ontem, na “Casa do Capador”, uma empresa especializada na criação de porco bísaro, bem como na produção e comercialização de fumeiro. Para Nuno Vaz, “esta ainda não será uma feira normal, mas que já introduz uma perspetiva de esperança e de afirmação”, ao mesmo tempo que “dá um sinal de normalidade”. Por razões de saúde pública, a componente de festa será menos relevante, não haverá gastronomia e animações musicais, traduzindo-se assim “numa feira mais pequena, mas com mais vontade, energia e determinação, num espaço que pretende afirmar Chaves e os nossos produtos”.

Este ano, o evento apresenta uma novidade: a confeção do típico Arroz de Fumeiro, associado a uma causa solidária. Com a ausência das tradicionais “tasquinhas” no recinto, devido à atual situação pandémica, produtores e organização uniram-se para confecionar uma refeição solidária, com o custo simbólico de 2,5 euros, valor que reverterá na totalidade a favor de famílias carenciadas do concelho, em forma de cabaz com bens de primeira necessidade, produtos adquiridos no comércio tradicional. O “Arroz de Fumeiro solidário” será confecionado pela Escola profissional de Chaves na sexta-feira e sábado (dias 18 e 19).

Ao longo do certame serão realizados vários showcookings, com a presença do conceituado Chef Cordeiro e o apoio da Escola Profissional de Chaves e do nutricionista das Termas de Chaves.

Em simultâneo, e com o objetivo de potenciar as vendas, tendo em conta o sucesso alcançado ao longo do último ano através de uma mostra online – que se constituiu como um ótimo espaço de promoção, divulgação e venda dos produtos – a plataforma digital (saboresdechaves.pt) continuará em funcionamento, como instrumento adicional de venda e promoção dos produtores locais.

Horários

Dia 18, sexta-feira – 14h00 – 20h00

Dia 19, sábado – 10h00 – 20h00

Dia 20, domingo – 10h00 – 19h00

GC CMC