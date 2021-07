Produtos endógenos mais genuínos à venda em Lamego

A partir do dia 1 de julho, os produtos endógenos mais genuínos do concelho de Lamego estão em destaque na “sala de visitas” da cidade: a Av. Dr. Alfredo de Sousa.

Marcam presença neste certame, até 30 de setembro, os setores da horticultura, fruticultura e artesanato, para além de outros produtos regionais como os enchidos tradicionais, os vinhos, os licores e as compotas.

A feira de produtos endógenos é co-financiada pelo FEDER em 85% no âmbito do projeto de “Valorização dos Produtos Endógenos do Concelho de Lamego”, aprovado no programa Norte2020.