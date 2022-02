Professores e alunos Erasmus+ visitam Vila Real

Decorreu, no dia 1 de fevereiro, na Câmara Municipal, a sessão de boas-vindas ao grupo de alunos e professores que estão de visita a Vila Real, a convite do Agrupamento de Escolas Morgado Mateus, no âmbito do projeto Erasmus+, ação K2 – parcerias europeias. Com o tema “unidos pelo mar” esta iniciativa teve a duração de 8 dias, ao longo dos quais este grupo teve a oportunidade de visitar e conhecer o nosso concelho.

O Vereador para o Pelouro da Juventude, Alexandre Favaios, deu as boas-vindas aos cerca de 32 alunos e professores oriundos da Roménia, Grécia, França-Martinica, Noruega e Portugal, que no âmbito do projeto ficaram a conhecer melhor o património cultural, histórico e gastronómico da cidade de Vila Real. Sendo este um ano importante para os jovens, pois é o “Ano Europeu da Juventude”, estes intercâmbios são uma excelente forma de aprendizagem, partilha e descoberta de diferentes culturas e perspetivas de vida.

GC CMVR