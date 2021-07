Profissionais de saúde da Unidade Hospitalar de Chaves recebe Medalha de Ouro Municipal

Os Profissionais de Saúde da Unidade Hospitalar de Chaves do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) foram distinguidos com a Insígnia Honorífica, Medalha Municipal de Valor e Altruísmo, Grau Ouro, por parte do Município de Chaves, no dia 8 de julho no âmbito das comemorações do Dia do Município.

O trabalho, profissionalismo, dedicação e sentido de serviço público demonstrado no desempenho de excelência, levado a cabo no combate à pandemia Covid-19, foram as competências reconhecidas aos profissionais de saúde.

Para receber esta distinção, em nome dos profissionais, o Conselho de Administração fez-se representar pela Diretora Clínica, Paula Vaz Marques, pelo Enfermeiro Diretor, Júlio Azevedo, e pelo Vogal do Conselho de Administração, Fernando Alves.

“Esta distinção representa o reconhecimento do excelente trabalho que os profissionais de saúde deste centro hospitalar têm vindo a desenvolver, muito em particular, no combate à pandemia”; informou a unidade.