Programa “A Paisagem Portuguesa é uma Odisseia Nacional” apresentado no próximo sábado

No próximo dia 28 de janeiro, sábado, a partir das 11h15, a Fundação da Casa de Mateus, a Fundação Francisco Manuel dos Santos e o Teatro Nacional D. Maria II associam-se na apresentação do programa A Paisagem Portuguesa é uma Odisseia Nacional.

O programa inicia-se ao final da manhã, com a apresentação ao público e à comunicação social do programa Odisseia Nacional, pelo Teatro Nacional D. Maria II, com a presença de Rui Catarino, Presidente do Conselho de Administração do TNDM II, e de Luís Sousa Ferreira, Adjunto da Direção Artística.

À tarde, a propósito da apresentação do livro Paisagem Portuguesa, de Duarte Belo e Álvaro Domingues, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos em Outubro de 2022, pomos em discussão as múltiplas declinações do conceito de paisagem, desde logo com os comentários do Prof. Manuel Sobrinho Simões e do Arq. Joaquim Moreno e, depois, no seu confronto com as ideias de território e cultura, componentes materiais e imateriais com que se constrói a vida concreta das comunidades.

A relação entre paisagem e cultura será discutida por Teresa Andresen, presidente da Associação Portuguesa de Jardins Históricos, e Laura Castro, Diretora Regional de Cultura do Norte, com a moderação de Mara Minhava, Vereadora da Cultura do Município de Vila Real. A discussão da relação com uma ideia mais vasta de território contará com as presenças de Luís Ramos, Vice-Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Célia Ramos, Vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional – Norte, com a moderação de Sérgio Barroso, do Centro de Estudos de Desenvolvimento Rural e Urbano. As conclusões ficarão a cargo de Filipa Melo. A apresentação ficará a cargo de Teresa Albuquerque, Diretora-Delegada da Fundação da Casa de Mateus e de António Araújo, Diretor de Publicações da Fundação Francisco Manuel dos Santos.

A finalizar, pelas 18h30, a Direção Regional de Cultura do Norte oferece um pequeno concerto de encerramento pelo grupo Lavoisier.

“No dia em que a Fundação Francisco Manuel dos Santos vem a Vila Real apresentar a “Paisagem Portuguesa” vista por Duarte Belo e Álvaro Domingues, quase que em jeito de resposta, o Teatro Nacional de D. Maria II associa-se também a esta iniciativa. Em ambos os casos, trata-se de ensaiar visões “nacionais” sobre o Território conciliando as dimensões locais e regionais sem as quais o País não existe”, refere a Diretora – Delegada da Fundação da Casa de Mateus, Teresa Albuquerque.

GC