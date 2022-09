Programa Bairro Feliz: distrito de Vila Real tem 14 ideias a votação até 22 de outubro

Terminada a fase de inscrição de causas e avaliação por parte do Júri, o Bairro Feliz do Pingo Doce inicia este sábado, 10 de setembro, a terceira fase do Programa: a abertura do período de votações, que decorre até 22 de outubro, nas mais de 440 lojas Pingo Doce aderentes, com 890 causas a votação. O Programa está a decorrer, no distrito de Vila Real, em 7 lojas, existindo 14 causas em votação. Cada loja Pingo Doce tem duas causas a votação e irá financiar a concretização daquela que receber mais votos da vizinhança na sua loja.

Entre 10 de setembro e 22 de outubro, os vizinhos de cada loja Pingo Doce de Portugal Continental e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira poderão votar na causa preferida, que irá ajudar a melhorar o seu bairro ou apoiar um projeto da comunidade. Para tal, os clientes Pingo Doce vão receber uma Moeda Bairro Feliz, por cada 10€ em compras (máximo de 3 moedas por compra), que lhes permite votar numa das duas ideias, colocando essa mesma moeda no respetivo mealheiro de votação. As causas mais votadas pela comunidade de cada Bairro serão anunciadas a 22 de outubro, depois de se pesarem os mealheiros.

“Enquanto membro da comunidade, o Bairro Feliz permite que vizinhos e entidades locais inscrevam ideias que gerem um impacto positivo e respondam às necessidades das populações. É por isso que encontramos uma diversidade tão rica, e que tanto nos orgulha, nas causas inscritas nas 7 lojas Pingo Doce do distrito de Vila Real”, sublinha Filipa Pimentel, Diretora de Desenvolvimento Sustentável e Impacto Local do Pingo Doce.

As áreas de abrangência das causas são: Saúde, Bem-estar e Desporto, Apoio Social e Cidadania, Cultura e Património, Turismo e Lazer, Educação e Ambiente e Causa Animal.

Entre os 14 projetos em votação no distrito de Vila Real estão a aquisição e instalação de coletores de águas pluviais para rega numa escola, ou a criação de um projeto de estimulação sensorial, cognitiva e de relaxamento, que permitirá melhorar o bem-estar e qualidade de vida das pessoas com deficiência visual. A presente edição conta ainda com a remodelação de um espaço social, tornando-o acessível e acolhedor, e com a substituição de uma arca congeladora por outra com melhor eficiência energética, de modo a melhorar a qualidade alimentar. Projetos que até podem ser simples, mas que vão certamente fazer a diferença na felicidade dos Bairros e dos seus moradores.

Recorde-se que o Programa do Pingo Doce visa fortalecer o vínculo com as comunidades locais e promover uma relação mais próxima e ativa com o bairro, garantindo que contribui para o bem-estar geral e, em especial, das comunidades onde se inserem as suas lojas.