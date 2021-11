Programa Bairro Feliz: Pingo Doce entrega donativos a 7 projetos no distrito de Vila Real

Decorreu ontem, nas lojas Pingo Doce, a entrega dos donativos do Programa Bairro Feliz às 7 causas vencedoras no distrito de Vila Real, eleitas através da votação dos clientes. A nível nacional, foram apoiadas 432 causas, inscritas por instituições ou grupos de vizinhos.

O Programa de responsabilidade social do Pingo Doce através do qual cada loja da insígnia apoia uma causa que promova um impacto positivo na comunidade onde se insere, teve lugar em 7 lojas no distrito de Vila Real, que irão agora financiar a concretização das causas mais votadas pelos moradores destes Bairros.

Um dos exemplos das causas vencedoras no distrito de Vila Real passa pela aquisição de camas articuladas e cadeiras de rodas para doentes oncológicos, eleita no Pingo Doce Chaves Centro Escolar, que tem como objectivo aumentar a qualidade de vida e mitigar o sofrimento destas pessoas. Outra das causas visa a esterilização do maior número possível de animais abandonados em Vila Real, do Pingo Doce Vila Real Lordelo, cujo propósito é evitar a sua reprodução descontrolada. Destaque, ainda, para o donativo entregue a um Grupo de Vizinhos, causa que esteve a votação no Pingo Doce Vila Real Santa Isabel, que concorreu ao Programa com a finalidade de angariar fundos para ajudar uma menina de sete anos e a respetiva família a suportar os tratamentos de fisioterapia diários, necessários para o seu desenvolvimento motor.

“Foi com grande entusiasmo que o Pingo Doce realizou esta primeira edição nacional do Bairro Feliz e assistiu à fortíssima mobilização dos vizinhos e das instituições locais que inscreveram mais de 2.000 causas diversas – da área da saúde, bem-estar, desporto, música, cultura, lazer, ambiente, causa animal, entre outras – e agora, nesta fase de votação popular, à participação dos clientes do Pingo Doce, de norte a sul do país, para votarem nas suas causas preferidas, ajudando-nos nesta importante missão de promovermos Bairros mais felizes. Agradecemos a toda a nossa vizinhança a adesão a esta iniciativa, que veio reforçar o propósito deste Programa”, afirma Filipa Pimentel, Directora de Desenvolvimento Sustentável e Impacto Local.

Sobre o Bairro Feliz:

Após duas edições regionais na zona Norte do país, o Programa Bairro Feliz foi implementado pela primeira vez a nível nacional, tendo decorrido em mais de 400 lojas Pingo Doce espalhadas pelo país, incluindo Madeira, dando voz aos vizinhos e às entidades locais para inscreverem as ideias que gostariam de concretizar no seu Bairro e em prol do bem-estar da vizinhança. O Bairro Feliz visa fortalecer a ligação com as comunidades locais e potenciar uma relação próxima e activa com o Bairro, financiando e apoiando a concretização do projecto vencedor. As áreas de abrangência das causas foram: Saúde, Bem-estar e Desporto, Apoio Social e Cidadania, Cultura e Património, Turismo e Lazer, Educação e Ambiente e Causa Animal.

Fonte: Gabinete de Comunicação do Pingo Doce