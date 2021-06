Programa educativo Centurium é um sucesso na Escola S. Pedro

O sucesso do programa educativo nestes primeiros meses do ano faz com que a Escola Secundária São Pedro pretenda que o Centurium chegue a mais professores e a mais alunos no próximo ano lectivo.



Conhecendo a origem, o sucesso que tem vindo a conquistar e o impacto que tem nos alunos, a professora Beatriz Morais decidiu desafiar outros professores da Escola Secundária São Pedro a abraçar o programa educativo Centurium. Da participação de 16 professores na formação ao conquistar os alunos e até as famílias foi um ‘piscar de olhos’. “O objectivo é continuar o programa educativo no próximo ano lectivo, chegando a outros professores e turmas”, assegurou a professora de Inglês, adiantando que “há muitos professores interessados no programa e que querem também trabalhar o Centurium em contexto sala de aula”.



A primeira formação contou com a participação de 16 professores de áreas tão diferentes como o Inglês, o Português, a Geografia, a Biologia ou a Matemática e Fisico-Química. “Ainda a formação estava a decorrer e nós já estávamos a aplicar o conhecimento adquirido”, contou Beatriz Morais, adiantando que os professores levaram desde logo os jogos para o contexto de sala de aula. Foi também criado o Clube Centurium e dois professores conseguiram marcar um período, pós-laboral, com a turma e os encarregados de educação para jogarem em formato digital. Mas alguns professores foram ainda mais longe e estão a praticar o programa educativo com outros pares. “Temos professores a trabalhar com outra escola da zona de Ovar e com outra escola estrangeira, no âmbito do programa Erasmus”, referiu a professora de Inglês.



Com o XII Torneio de Jogos Romanos de Tabuleiro à porta, a Escola Secundária São Pedro também aceitou o desafio e vai participar (ver caixa) na eliminatória de Vila Real. Dos 7.º ao 9.º anos inscreveram-se 20 alunos e do secundário participaram duas turmas no torneio interno para se chegar aos vencedores que vão representar a escola no torneio. Além disso, informou Beatriz Morais, dois professores do ensino especial também estão a promover um torneio interno para apurar um vencedor, que vai representar a escola na área da inclusão. A Escola Secundária São Pedro vai participar no Concurso do Melhor Tabuleiro. No total, estão envolvidos nas eliminatórias internas mais de 40 alunos.



Apesar do programa educativo estar a ser implementado há relativamente pouco tempo, para Beatriz Morais, os benefícios já são muitos. “No torneio, por exemplo, tivemos alguns alunos que estão mais desmotivados e até são mais problemáticos e que se mostraram muito bons jogadores”, partilhou a professora, destacando aqui “a importância do programa no desenvolvimento do raciocínio, mas também nas relações interpessoais”.





Final dos Jogos Romanos de Tabuleiro



O programa educativo – Centurium está implementado de forma estruturada em Braga, onde teve a sua génese, com a presença do Município de Braga e dos vários agrupamentos de escolas, e no Município de Gondomar, tendo ainda presença em Vizela, Lousada e várias escolas do Porto.

A final do Centurium – XII Torneio de Jogos Romanos de Tabuleiro realiza-se de 7 a 9 de Julho para as escolas dos vários concelhos envolvidos e a 10 de Julho o torneio é dedicado às famílias. Em cima do tabuleiro estão os jogos Seega, Moinho, Soldado e Tábula, sendo que o torneio este ano volta a realizar-se em formato on-line.

Em Vila Real, as eliminatórias para o apuramento local inter-escolas estão marcadas para os dias 9 (jogo do seega), 10 (jogo do soldado) e 11 (jogo do Moinho) de Junho, estando marcado o Torneio das Famílias para o dia 12 de Junho. A par disto, as escolas de Vila Real estão envolvidas no Concurso do Melhor Tabuleiro.