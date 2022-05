Programa Inovar para o Sucesso até junho nas escolas de Vila Real

O Município de Vila Real anunciou o prolongamento do projeto Inovar para o Sucesso, programa que nos últimos três anos combateu o insucesso e o abandono escolar nos dois agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do concelho de Vila Real, na sequência da candidatura apresentada ao Programa Operacional Regional do Norte (Norte 2020), no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE). Com conclusão, inicialmente, prevista para fevereiro de 2022 e, uma dotação orçamental de 930 mil euros, fruto de uma reprogramação da parte do município com a entidade gestora, foi possível fazer um reforço de 75 mil euros, o que permitiu assegurar a sua continuidade até ao final do corrente ano letivo.

O Vereador do Pelouro da Educação, Alexandre Favaios, fez o balanço destes três anos do projeto, dando ainda a conhecer algumas das atividades que serão realizadas, de forma concertada e direcionada para as necessidades identificadas por cada uma das escolas parceiras, sublinhando que as atividades programadas, no âmbito deste reforço de dotação do projeto, são o resultado da articulação entre o município, a sua entidade consultora e as direções dos Agrupamento de Escolas Diogo Cão e Morgado Mateus e Escola Secundária Camilo Castelo Branco e Escola Secundária São Pedro.

Assim, até ao final do presente ano letivo, a Equipa Multidisciplinar Inovar para o Sucesso (EMIS) continuará a desenvolver a sua missão nas escolas, promovendo o sucesso educativo, mas também muitas atividades direcionadas para a promoção do bem-estar e a abordagem do indivíduo como um todo, substanciando o trabalho das competências sociais e profissionais, continuando, assim, a promover uma educação inclusiva e ativa.

Depois de um contexto pandémico de dois anos, com grandes condicionamentos na prática letiva, entendeu-se que, na preparação da abertura “normal” do próximo ano educativo, esperada por todos, será vantajoso desenvolver, já, um conjunto de ações que estejam nitidamente direcionadas para trabalhar alguns conceitos e competências que possam ter sido, eventualmente, mais comprometidas durante este período, garantindo, assim, a promoção contínua do sucesso dos discentes.

O Programa Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar contemplou um conjunto de ações, nomeadamente, a criação de uma Equipa Multidisciplinar, Oficinas Pedagógicas e Literacias para o Séc. XXI – Metodologias Inovadoras. Os objetivos traçados no sentido de melhorar o sucesso educativo dos alunos, reduzindo as saídas precoces do sistema educativo e combatendo o insucesso escolar, foram alcançados pelo que a extensão do programa contou com apoio unânime das direções das escolas que manifestaram publicamente a pertinência e a necessidade da continuidade deste projeto, cujos resultados positivos estão comprovados.