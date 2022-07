Programa para jovens “Boticas Mexe 2022” já arrancou

Após o interregno devido à pandemia de Covid-19, arrancou este mês de julho mais uma edição do “Boticas Mexe”, programa municipal de ocupação de tempos livres de férias escolares de verão promovido pela Câmara Municipal de Boticas para jovens naturais ou residentes no Concelho, com idades compreendidas entre os 14 e os 25 anos.

A cerimónia de receção dos cerca de cem participantes realizou-se na passada sexta-feira, dia 1 de julho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, e foi presidida pelo Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, juntamente com os Vereadores Guilherme Pires e Isabel Torres.

O autarca deu as boas-vindas aos jovens que, durante os meses de julho e agosto, vão desempenhar funções nos diferentes equipamentos municipais e em áreas como Ambiente e Proteção Civil, Ação Social, Cultura e Património e Turismo e Lazer.

Na sua intervenção, Fernando Queiroga destacou “a responsabilidade que cada um dos participantes deve ter no desempenho das funções que lhe são atribuídas, uma vez que vão divulgar o que de melhor há e se faz na nossa terra”.

“O “Boticas Mexe” foi criado com o intuito de promover a ocupação saudável dos tempos livres dos nossos jovens, direcionando-os para o desempenho de atividades que permitam a obtenção de hábitos de voluntariado, o contacto experimental com algumas atividades profissionais, assim como o desenvolvimento das suas capacidades de intervenção social e cívica”, afirmou o edil.

Após a receção, os jovens ficaram a conhecer quais os locais, bem como as funções que vão desempenhar ao longo dos próximos dois meses.

Recorde-se que o Programa Municipal de Ocupação de Tempos Livres – “Boticas Mexe” é um projeto dinamizador destinado a responder às necessidades da população juvenil do Concelho de Boticas, orientando-os para o desempenho de atividades ocupacionais que permitam o contacto experimental com a vida profissional, designadamente o trabalho autárquico e institucional, preparando-os para a realidade laboral e, simultaneamente, potenciar a sua participação social.