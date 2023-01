Programa Sub-regional de Ação do Alto Tâmega e Barroso debatido em reuniões técnicas setoriais

Nos passados dias 10, 12 e 13 de janeiro, a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT) participou em várias reuniões técnicas realizadas para a emissão de contributos no âmbito da elaboração do Programa Sub-regional de Ação (PSA) do Alto Tâmega e Barroso, juntamente com os restantes técnicos das entidades que intervêm neste processo, como é o caso dos Municípios da CIMAT, Entidades Intermunicipais da Região Norte (no âmbito do PSA de cada Sub-Região), Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

A reunião do dia 10 de janeiro envolveu apenas a participação da equipa técnica da CIMAT e dos seis municípios do Alto Tâmega e Barroso e visou apresentar o Programa Regional de Ação (PRA) do Norte, a proposta de cronograma para elaboração do PSA do Alto Tâmega e Barroso e discutir as fichas do PSA do Alto Tâmega e Barroso da responsabilidade da CIMAT, e as em que esta participa nos grupos de trabalho (Trios).

As reuniões dos dias 12 e 13 de janeiro contaram com a presença de todas as Entidades Intermunicipais da Região Norte, AGIF e o Secretariado técnico da CCDR-N, para discussão de vários assuntos. Destes, destacam-se: a metodologia a aplicar para a construção das fichas de projeto da responsabilidade da CCDR-N no PRA e das Entidades Intermunicipais no PSA; Rede Secundária (ponto de situação e metodologia a adotar); Áreas prioritárias de prevenção e segurança – APPS (ponto de situação) e ponto de situação dos Normativos em falta.

GC