O Município de Mondim de Basto, em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude, arrancou, no dia 12 de julho, com mais uma edição do Programa “Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas”.

Com o lema “Proteger o que é Nosso”, os jovens voluntários farão atividades de vigilância, limpeza de espaços florestais e ações de sensibilização sobre o período crítico.

O programa estará no terreno até ao dia 3 de setembro com 6 voluntários por quinzena.