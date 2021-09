Programa Voluntariado Jovem para as Florestas acolheu 15 jovens Mondinenses

Entre os dias 12 de julho e 3 de setembro decorreu, em Mondim de Basto, mais uma edição do Programa “Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas”.

Com o lema “Proteger o que é Nosso”, esta parceria entre o Município de Mondim de Basto e o Instituto Português do Desporto e Juventude envolveu 15 jovens do concelho de Mondim de Basto que, distribuídos por locais de vigia estratégicos, desenvolveram ações de vigilância, limpeza de espaços florestais e ações de sensibilização sobre o período crítico.

Este ano, as ações de vigilância e prevenção foram apoiadas com a participação da associação Villa Beatus.