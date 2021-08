Programas “Aldeia Segura” e “Pessoas Seguras” implementados em Ribeira de Pena

No dia 3 de agosto, foram implementados os programas “Aldeia Segura” e “Pessoas Seguras” em Bragadas, na freguesia de Salvador e Santo Aleixo de Além Tâmega.

Este programa visa preparar uma melhor resposta, através da sensibilização para a adoção de comportamentos que minimizem o risco de incêndio rural e medidas de autoproteção que aumentem a segurança das comunidades.

A operacionalização deste programa envolveu a familiarização da população com as condutas adequadas a observar em caso de evacuação, perante uma ameaça de um incêndio. Foi também nomeado um Oficial de Segurança Local da Aldeia de Bragadas que tem como missão apoiar a organização da evacuação do aglomerado em caso de necessidade.

Os programas “Aldeia Segura” e “Pessoas Seguras” foram dinamizados pelo Município de Ribeira de Pena, em articulação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a Junta de Freguesia de Salvador e Santo Aleixo de Além Tâmega, o Corpo de Bombeiros de Ribeira de Pena, a Unidade de Intervenção de Proteção e Socorro (UEPS) e o Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana.