Projeto “Casa” implementa ações ambientais no Bairro da Quinta de Santo António

O projeto “CASA”, integrado no programa nacional “Bairros Saudáveis”, continua a implementar ações de promoção da qualidade de vida no Bairro Social da Quinta de Santo António.

Com o auxílio da Junta de Freguesia de Lamego e de alguns moradores, foram instalados recentemente dois compostores no exterior do bairro que permitem que, a partir de agora, os vegetais, as folhas do jardim e as plantas secas ganhem uma vida nova, transformando-se em composto para fertilizar a terra.

A firma “Casa Isidoro – Materiais de Construção” deu um importante contributo para a realização desta iniciativa ambiental, ao oferecer as paletes utilizadas para a construção dos compostores.

A Santa Casa da Misericórdia de Lamego e a Obra Kolping de Portugal, entidades promotoras do projeto “CASA”, impulsionaram a instalação deste novo processo de reciclagem de matéria orgânica para que o Bairro da Quinta de Santo António seja uma referência na diminuição da pegada ecológica.

Apelam, em simultâneo, à alteração de comportamentos, de modo a evitar que o lixo orgânico seja, por exemplo, depositado indevidamente nos espaços comuns do bairro.