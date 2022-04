Projeto de Inclusão finaliza Ciclo de Ateliers na prática artística de Olaria em Chaves

O Município de Chaves encontra-se a promover um atelier de Olaria, inserido no projeto “Cultura Para Todos – A Criatividade Eleva o Espírito, Agita Outros Mundos”, com atividades a decorrer em três freguesias do concelho, numa aposta no conhecimento sobre este processo de produção artesanal histórico, em 24 sessões temáticas.

Este que é o último atelier deste ciclo, com cerca de cinco dezenas de participantes, pretende dar a conhecer a todos os envolvidos os segredos desta matéria prima local, experienciando as várias etapas, desde a preparação do barro, à criação de peças decorativas, finalizando com a cozedura em forno.

O projeto “Cultura para Todos” tem como objetivo a capacitação, aquisição e desenvolvimento de competências básicas profissionais, sociais e pessoais, junto de grupos excluídos ou socialmente desfavorecidos, através da dinamização de vários ateliers que integram práticas artísticas e culturais, com especial enfoque na Música, Teatro, Artesanato, Dança e Artes Manuais.

Na promoção da integração social, combate à pobreza e qualquer discriminação através da inclusão ativa, este projeto é financiado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União Europeia ‐ Fundo Social Europeu