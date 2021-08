Projeto do Museu do Douro vence Prémio Vintage Património do IVDP

O Museu do Douro, através do projeto “Identificar para Conservar”, recebeu o prémio do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) – Vintage Património, aquando do congresso “Douro memória com futuro”.

O projeto vencedor, denominado “Identificar para Conservar”, prende-se com o processo de conservação-restauro, tendo como objetivo final fomentar e preservar ativamente os bens patrimoniais.

Assim, o “Identificar para Conservar”, iniciado em 2016, desenvolve-se juntamente com os municípios da Região Demarcada do Douro, que identificam e selecionam bens cuja conservação é prioritária, ficando a cargo do Museu do Douro a intervenção.

De salientar que, todo o processo de conservação engloba o envolvimento das comunidades locais e da tutela responsável pelos bens identificados, além do conhecimento prévio das peças a intervencionar através do estudo histórico-artístico, do registo fotográfico documental e do estudo analítico.

Além disso, estas intervenções têm por base uma metodologia curativa sustentável, privilegiando-se o uso de materiais de origem natural, ecológicos e economicamente viáveis.

A esta preocupação juntam-se ações de divulgação e sensibilização junto da comunidade, nomeadamente através de oficinas de formação em cuidados preventivos, promovendo-se as boas práticas de preservação das peças in situ, de forma a prolongar a sua existência.

Recorde-se que, com estes prémios, o IVDP procura incentivar e distinguir projetos relacionados com a Região Demarcada do Douro, fazendo com que os prémios fomentem a inovação, o desenvolvimento técnico-científico, o progresso no conhecimento das dinâmicas da sociedade, o empreendedorismo, a sustentabilidade ambiental, económica e social, o estudo e preservação do património enquanto ativo cultural incontornável, enquanto áreas prioritárias para o progresso da Região Demarcada do Douro, do seu território, das suas gentes, da vinha, do vinho, e dos mercados.

De referir, ainda, que o Prémio Vintage Património destina-se a assinalar intervenções exemplares efetuadas em bens móveis e imóveis de valor cultural, que estimulem a preservação e recuperação do Património da Região Demarcada do Douro.