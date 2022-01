Projeto Eco-Escolas: Sabrosa hasteia novamente Bandeira Verde

No âmbito do projeto Eco-Escolas a Escola EB2,3/S Miguel Torga e o Centro Escolar Fernão de Magalhães, em Sabrosa, foram mais uma vez galardoadas, pelas boas práticas ambientais, com as bandeiras verdes.

No início da tarde de hoje aconteceu a cerimónia do hastear da bandeira verde nas escolas de Sabrosa onde estiveram presentes vários elementos do corpo escolar e representantes do Município de Sabrosa.

A presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, apresentou o seu agrado para com esta iniciativa e distinção demonstrando o apoio incondicional do município e a sua gratidão para com a causa ambiental, ressaltando que “cuidar do planeta é cuidar da nossa casa”, o que, neste momento, é uma preocupação de forma a “não se esgotarem os recursos do planeta”. Considerou também ser uma iniciativa que orgulha todo o concelho, devido à sua importância e ao seu reconhecimento em termos nacionais e internacionais “esta é uma menção honrosa que determina cidadãos conscientes”.

Ambas as escolas têm contribuído para um futuro sustentável do planeta com atividades e iniciativas “eco- escolas”, monitorizadas pelos delegados verdes para que o programa seja cumprido com sucesso. A Escola EB2,3/S Miguel Torga foi distinguida pela sétima vez consecutiva com a bandeira verde, sendo que o Centro Escolar Fernão de Magalhães conta com quatro distinções consecutivas desta iniciativa.